Между Канадой и США разворачивается торговая война: Оттава сделала свой ход

Ранее подобные контрмеры в отношении Вашингтона применял Китай.

Канада во вторник, 8 сентября, ввела пошлины в размере от 15% до 50% на сотни товаров из США. Премьер-министр страны Марк Карни рассчитывает, что жесткая позиция в отношении американского президента Дональда Трампа укрепит переговорные позиции Оттавы в отношениях с ее крупнейшим торговым партнером, пишет Bloomberg.

Правительство Карни повысило импортную пошлину на американскую сталь с 25% до 50% и ввело пошлины на ряд потребительских товаров – мотоциклы, косметику, сыр и т. д. Это решение особенно сильно ударит по американским экспортерам в таких штатах, как Мичиган и Огайо, которые ведут активную торговлю с Канадой и где в ноябре состоятся ожесточенные предвыборные гонки в ходе промежуточных выборов.

Это просчитанный риск для Карни, который год назад отменил ряд контрпошлин, введенных его предшественником Джастином Трюдо. Представители администрации Трампа неоднократно заявляли, что не потерпят ответных мер, и отмечали, что только две страны – Канада и Китай – применяли контрмеры.

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Таким образом, Канада пытается сделать издержки этой торговой войны настолько ощутимыми для американских предприятий и потребителей, чтобы Вашингтон увидел четкий стимул вернуться за стол переговоров.

Канадские контрмеры: что предшествовало

Американские и канадские переговорщики неделями пытались достичь соглашения о снижении торговой напряжённости и, казалось, согласовали общие условия. Трамп даже объявил 18 августа, что уже достигнута предварительная договоренность и осталось три дня на проработку деталей, однако затем соглашение сорвалось. Провал переговоров привел к двухнедельному обмену критическими заявлениями со стороны обоих правительств. Каждая сторона обвиняла другую в срыве соглашения в последние часы.

22 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. В Канаде через три дня объявили о деталях контрпошлин, которые направлены на примерно такую же сумму американских товаров в долларах.

Администрация Трампа угрожает ответить дополнительными мерами, что усугубляет перспективу дальнейшего обострения торгового спора. Более того, Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "Озеро Америка" на картах США и опубликовал многочисленные сообщения в социальных сетях, в которых пренебрежительно отзывается о Канаде. Его чиновники открыто обвинили Карни в саботаже переговоров.

Между тем опрос общественного мнения в Канаде показывает поддержку решения Карни отказаться от переговоров и ответить контрпошлинами. Почти три четверти респондентов оценили его ведение торговой войны как "хорошо" или "очень хорошо".

Противостояние США и Канады – последние новости

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что Америка якобы десятилетиями тащила Канаду на себе, "но больше этого не будет". Президент США также назвал "клоунами" премьера канадской провинции Онтарио Дага Форда и премьера страны Марка Карни.

В свою очередь, Карни сообщил, что отказался от соглашения с США, поскольку не был готов "пожертвовать суверенитетом Канады", и предупредил о введении контрмер с 8 сентября.

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