Зеленский ожидает встречи с Трампом во второй половине сентября

Украина укрепила свои позиции на переговорах, подчеркнул президент.

США разблокировали переговоры между Украиной и РФ, и визит спецпредставителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера является тому подтверждением.

Об этом в беседе с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что во время встречи, в частности, поднимался вопрос о передаче ракет для систем ПВО.

"Они подробно выслушали, что нам нужно и к какому сроку. Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом и обсуждение этой темы. И, дай Бог, будет результат. Кроме того, на мой взгляд, мы движемся к трехстороннему формату. Здесь я не могу раскрывать все детали. Мы договорились с американской стороной, что давайте все это подготовим, а потом уже проинформируем общество", – рассказал президент.

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Также президент подчеркнул, что отличительной чертой этой встречи стало, в частности, то, что переговорщики посетили сразу две столицы.

"И это сигнал не только политической поддержки, это говорит о том, что Украина стала сильнее на поле боя, у Украины более сильная переговорная позиция. Кстати, об этом говорит и американская сторона, и признают это их военные, и их аналитики. Это факт. С конца 2025 года мы усиливаемся на поле боя. У России много потерь и мало достижений. Примерно такая позиция, она общая", – добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность того, что американские переговорщики увидели последствия ударов россиян по столице. Кроме того, он раскрыл другие темы, которые затрагивались в ходе этой встречи.

"Зерно, энергетика – болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира.

Это болезненные вопросы для Индии на сегодняшний день, для Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы найти здесь компромисс. Но очень важно, что мы сегодня находимся в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России нужно идти на какие-то шаги. Не ждать только компромиссов от Украины. И уже столько всего было сделано в плане компромиссов", – подчеркнул Зеленский.

Также президент отреагировал на ночную атаку РФ. Он отметил, что Воздушные силы "очень неплохо" отработали по воздушным целям.

"Например, сбили более трех десятков крылатых ракет, а одну только не сбили. Ну и всего было около 180 целей, 90% сбито. Хороший результат. Достаточен ли он? Нет. Нужны ракеты, вы о них знаете. Мы готовим свою программу "ФРЕЯ". Очень надеемся, что и эту программу американцы будут поддерживать. Но, тем не менее, с европейцами мы точно добьемся желаемого результата", – рассказал президент.

Президент также добавил, что в ближайшее время намечена встреча Украины, европейских представителей и США на уровне советников. По его словам, это может произойти уже в сентябре. После этого стороны будут готовить трехстороннюю встречу Украины, России и США. Кроме того, президент подчеркнул, что накануне выборов власти РФ пытаются продемонстрировать своему населению, что все идет спокойно и полностью контролируют ситуацию.

"Вот примерно так все и будет развиваться на этих выборах. В конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", – добавил президент.

Мирные переговоры: что известно

Ранее ряд западных СМИ сообщили о том, что переговоры между Украиной и РФ с участием Виткоффа и Кушнера не привели к прорыву. В частности, Le Monde отмечает, что ключевой спор между РФ и Украиной, касающийся вопроса территорий, никуда не исчез.

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