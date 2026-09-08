РФ отбирает жилье у украинцев и заселяет оккупированные земли россиянами, - Politico

Отдельное место в докладе занимает политика русификации. В школах на оккупированных территориях используются только российские учебные программы.

Оккупированные Россией территории Украины признаны одним из самых несвободных мест в мире. Об этом говорится в новом отчете американской правозащитной организации Freedom House.

В исследовании захваченные россиянами украинские земли получили -1 балл из 100 и статус "несвободных",тогда как сама Россия – 12 баллов, а Украина – 51 балл, пишет Politico.

В отчете указано, что одним из ключевых инструментов оккупации Freedom House назвал принуждение жителей к получению российских паспортов. Украинцы, которые отказались от российского гражданства, столкнулись с ограничениями доступа к базовым услугам, запугиванием, конфискацией имущества или угрозой высылки.

Видео дня

Правозащитники также указали на ограничения свободы передвижения. Для жителей некоторых оккупированных районов выезд связан с прохождением так называемой фильтрации, во время которой людей допрашивают и проверяют.

Издание отметило, что отдельное место в докладе занимает политика русификации. В школах используются только российские учебные программы. В образовательной сфере детям навязывается российская версия истории. Одновременно украинская идентичность и символика рассматриваются оккупационными властями как проявление вражды.

Конфискация имущества

Еще одной проблемой остается имущество украинцев, которые покинули свои дома.

Freedom House отметил, что отказ от российского гражданства и невозможность лично пройти процедуру перерегистрации собственности могут создать риск потери жилья. Российские власти используют нормы, позволяющие объявлять недвижимость "бесхозной" и отдать ее другим людям.

Таким образом, украинцы, покинувшие оккупированные территории, столкулись с угрозой потерять принадлежащую им недвижимость.

Репрессии и задержания

Правозащитники также зафиксировали преследование людей за выражение проукраинской позиции. Под уголовные и административные статьи попадают журналисты, активисты, религиозные деятели и обычные жители.

Правозащитники предупредили, что реальный масштаб репрессий установить сложно, поскольку независимый мониторинг на оккупированных территориях сильно ограничен.

Российская оккупация

Российская оккупация украинских территорий продолжается с 2014 года, когда РФ захватила Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После начала полномасштабного вторжения Россия еще оккупировала части Херсонской и Запорожской областей.

При этом, с января по август 2026 года украинские военные освободили 26 населенных пунктов, а на одном из направлений вернули под контроль около 450 кв. км территории.

Вас также могут заинтересовать новости: