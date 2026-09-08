Microsoft подсмотрела у Apple функцию, которой давно не хватало Windows 11

Новый системный виджет будет показывать заряд не только ноутбука, но и подключенных аксессуаров.

Microsoft работает над новым виджетом для Windows 11, который будет показывать заряд не только самого ноутбука, но и подключенных к нему аксессуаров. На обновление обратил внимание Windows Central, изучив последнюю тестовую версию операционной системы.

Сам виджет пока недоступен для использования, однако в Windows 11 уже присутствуют необходимые строки и графические элементы, позволяющие понять принцип его работы. В отличие от обычного индикатора батареи на Панели задач, новый виджет должен собирать информацию сразу обо всех совместимых устройствах.

В верхней части будет отображаться заряд самого ноутбука, а ниже появится список подключенной периферии, например Bluetooth-мыши и наушников. Для каждого устройства Windows 11 будет показывать название, соответствующую иконку и процент заряда. Также система сможет обозначать, какое устройство сейчас заряжается или находится в режиме экономии энергии.

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Виджет можно будет разместить на панели Windows Widgets, а также добавить на экран блокировки. Предусмотрены светлая и темная темы оформления.

Microsoft не сообщала о сроках внедрения этой функции. По данным Windows Central, виджет находится в активной разработке, поэтому разработчики еще могут изменить ее.

В Android, iOS и macOS виджеты с информацией о заряде батареи появились уже давно и подобная функция кажется очевидной для любой операционной системы. Однако Microsoft почему-то добралась до нее только сейчас.

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

УНИАН уже писал, что Windows 11 набирает популярность среди украинских пользователей. Недавно актуальная ОС впервые преодолела отметку в 60% украинского рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

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