Дефицит дизеля в мире будет продолжаться всю зиму: у Reuters раскрыли причины

Высокие цены и нехватка доступного топлива приведут к сокращению мирового спроса на нефть.

Мировые запасы дизельного топлива будут оставаться ограниченными в течение всей зимы из-за нехватки свободных мощностей нефтепереработки, запрета России на экспорт нефтепродуктов и приближения пикового зимнего спроса, пишет Reuters.

Войны в Украине и Иране повлияли на нефтеперерабатывающие заводы в России и на Ближнем Востоке. Это привело к рекордному росту прибыли от производства дизельного топлива в Европе и США, одновременно сократив поставки нефти в Азию.

"Существует реальный дефицит нефтепродуктов, поскольку мы теряем 2 миллиона баррелей в сутки из России и почти 2 миллиона баррелей в сутки с Ближнего Востока", – отметил генеральный директор Vitol Расселл Гарди.

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По его словам, ситуация с поставками сырой нефти лучше, чем с нефтепродуктами, поскольку Ближний Восток экспортирует около 9 миллионов баррелей в сутки сырой нефти и 1 миллион баррелей в сутки нефтепродуктов.

"Мы до сих пор не используем достаточную мощность нефтеперерабатывающих заводов, чтобы предотвратить эти потери. Мы продолжаем расходовать существующие в мире излишки и в настоящее время находимся почти на дне своих запасов", – отметил он.

Старший вице-президент по глобальной торговле Phillips 66 Марк Сенн сообщил, что большинство нефтеперерабатывающих заводов США уже работают на полную мощность.

В конце прошлой недели цены на дизельное топливо в США выросли до рекордных уровней. Между тем показатель рентабельности переработки продукта в среду взлетел до рекордного внутридневного максимума в 108,02 доллара за баррель.

По словам Харди, высокие цены и нехватка доступного топлива, по прогнозам, сократят мировой спрос на нефть примерно на 1,5 миллиона баррелей в день в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Ситуация на энергетическом рынке – последние новости

6 сентября сообщалось, что Европа до сих пор в значительной степени зависит от российского сжиженного природного газа (СПГ). Тогда же сообщалось, что Украина потенциально может превратить эту зависимость в уязвимое место Москвы.

3 сентября стало известно, что американские военные провели через Ормузский пролив 40 коммерческих судов, которые перевозили 18 миллионов баррелей нефти. Это стало рекордным показателем с момента обострения вооруженного конфликта с Ираном.

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