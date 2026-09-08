Зеленский предложил Уиткоффу и Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на самолете

Украина была готова принять американский самолет.

Украинские аэропорты были технически готовы принять спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Им предложили в следующий раз прибыть в Киев на самолете.

Об этом в беседе с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский. "Украина была готова принимать американский самолет с делегацией переговорщиков. Можно было использовать и Борисполь, и Жуляны. Россия хотела подчеркнуть, что в Украине нет безопасности, и нанесла удар как по взлетно-посадочной полосе в Жулянах, так и по полосе Борисполя... Но, тем не менее, все работало", – сказал он.

По словам президента, технически столичные аэропорты готовы принимать делегации, вопрос в том, предоставит ли РФ этот коридор безопасности.

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Он рассказал, что у спецпосланцев была возможность прилететь в Беларусь, а затем из Гомеля ехать около трех часов в Киев.

"... Но они выбрали путь на поезде, и мы сказали, что это будет также безопасный и комфортный приезд в Украину. Поезд очень понравился всей американской делегации", – рассказал подробности Зеленский.

Он считает, что в следующий раз можно попробовать лететь самолетом. "Я предложил им: если они не хотят лететь на американском самолете, то могут оставить самолет в Польше или другой стране на границе, и мой самолет, президентский самолет, самолет Украины может их доставить", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что стороны договорились о новом визите. По мнению украинского президента, важно не делать больших пауз:

"Они много раз были в Москве, а в Киеве – впервые, хотелось бы, чтобы они бывали здесь чаще…".

Результаты визита спецпредставителей США – что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что США разблокировали переговоры между Украиной и РФ, и визит спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера является тому подтверждением.

Также президент подчеркнул, что особенностью этой встречи стало, в частности, то, что переговорщики посетили сразу две столицы.

По его словам, это говорит о том, что Украина стала сильнее на поле боя и занимает более сильную переговорную позицию. Президент также подчеркнул важность того, что американские переговорщики увидели последствия ударов россиян по столице. Кроме того, он раскрыл другие темы, которые затрагивались в ходе этой встречи.

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