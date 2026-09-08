В украинских лесах заметили существо, которое ползает по деревьям и превращается в шарик

На первой стадии своей жизни этот организм представляет собой живую каплю плазмы, способную самостоятельно передвигаться.

В украинских лесах обитает ликогала деревообразная, известная как "волчье вымя" – слизевики, которые ползают по деревьям и превращаются в шарики.

"Когда микромир решает окончательно сломать нам логику, он подбрасывает на старые трухлявые пни вот такие идеально круглые шарики. Она выглядит так, будто какая-то лесная нимфа потеряла здесь свою коралловую бусинку или кусочек экзотического десерта", – сообщает"Лесовица".

На самом деле, по словам исследователей, это ликогала древесная, и относить её к грибам было бы большой ошибкой. Речь идёт о слизевике – существе, балансирующем на грани между растительным и животным миром. Пока этот розовый шарик молод, внутри него скрывается жидкая масса, но самое удивительное происходит до этого момента. На первой стадии своей жизни этот организм представляет собой живую плазматическую каплю, которая умеет самостоятельно двигаться, медленно переползая по древесине в поисках микроорганизмов.

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Она странствует по тёмным влажным уголкам зарослей, а когда приходит время размножаться, выползает на свет, затвердевает и превращается в такой неподвижный бархатный арт-объект.

"Природа создала настоящих лесных пришельцев, которые тихонько ползают под нашими ногами, пока мы ищем крупные боровики в мхе, натыкаясь на такие микроскопические чудеса", – рассказывают специалисты.

Что известно о загадочном "шарике"

Ликогала деревянистая (Lycogala epidendrum) – волчье молоко, волчье вымя – вид слизевиков из семейства тубиферовых. Согласно открытым источникам, плодовые тела (эталии) этого организма – шаровидной формы, гладкие или с бородавками, размером 0,5–1,5 см, собраны по несколько (иногда по несколько десятков), изначально покрыты общей оболочкой (перидием). Молодые этилии розовые, красноватые, со временем темнеют, становятся коричневатыми, желтоватыми или сероватыми.

Когда плодовые тела созревают, они раскрываются, в верхней части образуется щель, из которой высвобождаются споры. Споровая масса розоватая, отдельные споры розовые или сероватые, шаровидные, покрытые сеткой или щетинками, диаметром 4–7 мкм.

Обитает на гнилой древесине, бревнах, пнях. Встречается в различных климатических зонах, от умеренной и субальпийской до тропиков. Сапротроф, разлагает древесину, старые трутовики и т. п.

В Украине плодовые тела можно обнаружить с мая по ноябрь.

Ликогала деревянистая является источником гликозидов ликогалинозида A и B, которые подавляют рост грамположительных бактерий.

В Карпатах нашли настоящий царский гриб

Напомним, в карпатском лесу среди влажной хвои, травы и опавших листьев появился гриб, который из-за своего вида легко можно принять за маленький карамельный десерт. Его округлая шляпка буквально сияет после дождя. Влага покрыла гладкую поверхность тонким блестящим слоем, из-за чего гриб напоминает сладкую конфету или трюфель с карамельной глазурью.

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