Украина нашла дешевый способ сбивать 'Бандероли', – Brave1

При этом стоимость их сбивания значительно ниже, чем стоимость самих ракет-дронов.

В Украине разработали новую систему противовоздушной обороны (ПВО), способную сбивать российские ракеты S8000"Бандероль". Об этом сообщает консорциум Brave1.

В компании отметили, что современная технологическая война постоянно меняется, и враг не стоит на месте.

"Одна из его последних разработок – ракета-дрон "Бандероль", которую россияне используют для террора против мирных городов. Теперь у Украины есть новый технологический ответ. Одно из средств от участника Brave1 уже уничтожает "Бандероли". При этом стоимость сбивания существенно дешевле, чем стоимость самих ракет-дронов", – говорится в сообщении.

Видео дня

В Brave1 подчеркнули, что на сегодняшний день уже существует несколько продуктов, способных противодействовать "Бандеролям".

"Развиваем и масштабируем инновационные решения для защиты украинских городов", – добавили в компании.

Российский "Бандероль" – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия все активнее применяет "Бандероль" – относительно дешевое новое оружие, которое несет меньший боезаряд, чем обычные крылатые ракеты, но может заставить Украину использовать те же ограниченные и дорогостоящие средства ПВО для его перехвата.

Это устройство, также известное как S8000, представляет собой небольшой беспилотный боеприпас с реактивным двигателем, сочетающий в себе черты крылатой ракеты и ударного беспилотника с реактивным двигателем.

Ракетодрон значительно дешевле и оснащен меньшей боеголовкой, чем обычная крылатая ракета, но для его сбивания могут понадобиться те же сложные системы противовоздушной обороны.

Именно этот дисбаланс делает это оружие особенно проблематичным для Украины. Россия может относительно дешево производить и запускать "Бандероли", вынуждая Киев тратить на их перехват дефицитные и потенциально более дорогие ресурсы.

В отличие от крылатых ракет, запускаемых со стратегических бомбардировщиков, для его применения не требуется привлекать самолеты, взлет которых может дать украинским силам дополнительное предупреждение о предстоящем нападении.

Также советник президента Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия вместо реактивных дронов будет атаковать Украину реактивными ракетами. Флеш отметил, что ракета "Дань-Т" похожа на российский ракетодрон "Бандероль".

Украинский ветеран и военный аналитик kriegsforscher отметил, что российская крылатая ракета "Дань-Т" является достаточно перспективной. По состоянию на август она может запускаться как с наземных, так и с многочисленных воздушных платформ. Дальность полета ракеты составляет 500 км, а вес боеголовки – 135 кг. Запуски могут осуществляться с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и вертолета Ми-28.

Он прогнозирует, что в 2027 году следует ожидать чрезвычайно большого количества проблем, связанных с дешевыми ракетами, которые трудно перехватить. Россияне планируют изготовить в 2027 году около 10 000 ракет только типа "Дань-Т".

Вас также могут заинтересовать новости: