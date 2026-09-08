Один из крупнейших экспортеров нефти возобновляет поставки через Ормузский пролив

Объемы поставок нефти из страны восстановились почти до двух третей от уровня прошлого года.

Кувейт вышел на показатели экспорта около 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, в частности путем перекачки с судна на судно за пределами Ормузского пролива, передает Bloomberg.

Государственная нефтяная компания Kuwait Petroleum Corp. использует для перевозки нефти как собственные танкеры, так и зафрахтованные суда по мере восстановления поставок "черного золота" через Ормузский пролив.

Хотя покупателям и приходится платить больше за поставки сырой нефти KPC за пределы Персидского залива, чтобы компенсировать транзитные риски, но объемы поставок восстановились почти до двух третей от 1,6 миллиона баррелей в день, которые страна экспортировала в среднем в прошлом году, поскольку все больше танкеров находят пути для прохождения через Ормуз.

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Оценки ежедневных потоков через пролив у ведущих аналитиков отличаются. В Vitol Group их оценивают примерно в 10 миллионов баррелей, включая 9 миллионов баррелей сырой нефти, тогда как Macquarie Group Ltd. оценила объемы примерно в 7 миллионов баррелей сырой нефти и очищенного топлива в сутки. Это по-прежнему меньше половины от 20 миллионов баррелей в день, которые проходили по этому морскому пути до войны.

Поставки продолжаются, даже несмотря на то, что возобновление боевых действий между США и Ираном положило конец периоду относительного затишья, угрожая новыми перебоями в энергетических потоках через водный путь. Контроль над Ормузским проливом остается ключевым предметом споров. Иран заявил, что соглашение с Оманом об управлении судоходством через пролив неизбежно.

В связи с тем, что Вашингтон и Тегеран оказались в тупике, производители Персидского залива всё активнее используют перекачку с судна на судно – так называемую "челночную торговлю". Экспортеры также рассматривают трубопроводы, полностью обходящие пролив. Кувейт изучает альтернативные маршруты для экспорта сырой нефти по трубопроводам через Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Кувейт также планирует увеличить объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы нарастить поставки топлива, поскольку рынки таких продуктов, как дизельное топливо, остаются напряжёнными.

Блокировка Ормузского пролива – главные новости

С конца августа продолжается рост цен на нефть, вызванный очередным обострением ситуации на Ближнем Востоке. США нанесли удар по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе, в ответ на что Иран атаковал две американские авиабазы в Иордании.

Соответственно, движение судов по Ормузскому проливу в начале месяца упало до критически низких уровней после того, как 1 сентября Иран поразил здесь ракетами два нефтяных супертанкера.

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