Глава Nvidia объявил, что человечество вошло в эпоху AGI: что это значит

Так он отреагировал на запуск новой модели OpenAI Astra, которую компания называет "самой стабильной и умной в мире".

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что человечество уже вступило в эпоху искусственного общего интеллекта (AGI). Так он отреагировал на запуск новой модели OpenAI GPT-6 Astra, которую компания называет "самой стабильной и умной в мире".

По его словам, появление новой модели стало важной вехой в развитии искусственного интеллекта. GPT-6 Astra выходит за пределы обычных чат-ботов и может самостоятельно выполнять сложные комплексные задачи. "Все, что вы можете сделать на компьютере, Astra может сделать за вас быстрее", говорят разработчики.

Как пишет Business Insider, однозначного определения AGI в науке пока нет, но обычно под ним подразумевается уровень развития ИИ, при котором система способна думать, обучаться и автономно решать интеллектуальные задачи как минимум на человеческом уровне. Некоторые футурологи приводят в качестве примера AGI в физическом теле T-800 и T-1000 из "Терминатора"

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OpenAI также связывает появление Astra с наступлением новой эры AGI. Президент компании Грег Брокман называет GPT‑6 Astra универсальным компьютерным агентом и считает, что через пару лет, оглядываясь назад, люди назовут именно этот момент и эту модель началом эры AGI.

При этом далеко не все эксперты согласны с тем, что человечество вошло в эпоху AGI. Исследователь в области ИИ Гэри Маркус раскритиковал заявления Хуанга и Брокмана, отметив, что для такого громкого вывода необходимы четкое определение AGI и убедительные доказательства соответствия этому уровню.

Крупнейшие разработчики ИИ, включая OpenAI, Meta и Google, все сильнее зависят от передовых чипов Nvidia. В марте 2026 OpenAI назвала решения компании "основой нашей инфраструктуры", отметив, что большинство ее систем обучения и вывода моделей и далее будут работать на графических процессорах Nvidia.

Высокий спрос на ИИ-чипы уже принес NVIDIA огромные доходы. В августе компания отчиталась о квартальной выручке в размере 96 млрд долларов – более чем вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом на подразделение дата-центров, включающее решения для ИИ, пришлось 89 млрд долларов.

Судя по последнему заявлению Дженсена Хуанга, спрос на вычислительные мощности продолжит расти. Глава NVIDIA сообщил, что после завершения обучения модели Astra будет развернуто еще 400 000 GPU.

Глава Nvidia считает, что бум ИИ превратит электриков и сантехников в новую элиту. Уже сегодня отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, хотя за такую работу предлагают очень хорошие зарплаты и не требуют университетского диплома.

Ранее компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие ИИ. Новейшие модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

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