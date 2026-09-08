На страницах тысячелетнего Евангелия обнаружили ДНК опасного вируса

Учёные нашли древнейшую ДНК вируса оспы овец в средневековых рукописях и зубах животных.

Учёные обнаружили ДНК вируса оспы овец в средневековых рукописях, изготовленных из кожи животных. Исследование опубликовано 2 сентября в журнале Science Advances. Авторы получили 21 новый геном вируса и считают их древнейшими геномами представителей семейства поксвирусов из когда-либо найденных.

Вирус обнаружили в 17 пергаментных листах, хранившихся в европейских библиотеках и архивах. Среди них – страницы Йоркского Евангелия, созданного в Кентербери примерно в 990–1020 годах и хранящегося в Йоркском соборе. ДНК вируса также нашли в латинском глоссарии около 800 года, копии посланий апостола Павла и других средневековых документах. Ещё один положительный образец был получен с листа бумаги XV века.

Исследователи изучили 754 образца, включая археологические останки овец и старинные пергаменты. Для анализа древних рукописей консерваторы аккуратно стирали поверхность листа ластиком, а полученную пыль использовали для выделения ДНК.

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Оспа овец – тяжёлое вирусное заболевание, родственное натуральной оспе человека. В неиммунном стаде заболеваемость может достигать 75–90%, смертность – около 50%, а среди молодых животных – 100%. Болезнь резко снижает производство молока, шерсти и мяса и оставляет повреждения на коже.

Особенно неожиданным стало то, что из 17 заражённых листов 10 были изготовлены из телячьей кожи, четыре – из козьей и только три – из овечьей. Учёные пока не могут точно объяснить это. Возможно, вирус действительно заражал других животных, либо ДНК переносилась между шкурами во время обработки. Не исключено и загрязнение соседних страниц или использование овечьих материалов при изготовлении и ремонте пергамента.

Самые древние следы вируса обнаружили не в книгах, а в зубах овец. Один образец происходит из поселения бронзового века Мыржик в Казахстане и датируется примерно 1875–1645 годами до нашей эры. Другой нашли на территории Алтайского края России. Таким образом, вирус оспы овец существовал уже около 3500–3800 лет назад.

Генетический анализ показал, что вирус за это время изменился относительно мало. Девять генов, которые были инактивированы у современных вирусов оспы овец, уже не работали в древнем образце из Казахстана. Это означает, что ключевая адаптация вируса к овцам могла завершиться примерно 4000 лет назад.

Учёные считают, что старинные библиотеки могут стать настоящими "архивами" древних инфекций. Пергамент изготавливали из кожи животных, поэтому вместе с текстами он способен сохранять генетические следы болезней, поражавших стада тысячи лет назад. Исследователи надеются найти таким способом древние геномы других родственных вирусов – оспы коз и вируса узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что новый штамм оспы меняется быстрее, чем ожидалось. В частности вирус активно распространяется в странах Африки.

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