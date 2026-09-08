Курс валют в 'ПриватБанке' сегодня: доллар и евро пошли вниз

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,64 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 8 сентября, снизился на 15 копеек и составляет 44,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,00 гривни, а евро – по курсу 51,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник снизился на 20 копеек и составляет 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 8 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,68 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,27 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 9 копеек и составляет 52,05 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,44 гривни за евро.

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