Украина впервые показала пусковую установку 'Коралл', созданную для борьбы с баллистикой

"Коралл" создан для укрепления украинской ПВО, в том числе для перехвата воздушных и баллистических целей.

Украина впервые публично продемонстрировала пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Коралл", способного перехватывать баллистические ракеты. Как сообщает портал "Милитарный", во время демонстрации был показан запуск ракеты с самоходной пусковой установки на шасси чешского грузовика Tatra.

Ранее украинские разработчики уже демонстрировали отдельные элементы комплекса и сообщали о создании собственной зенитной ракеты.

"Коралл" создан для усиления украинской системы противовоздушной обороны, в том числе для перехвата воздушных и баллистических целей. В то же время, по словам разработчиков, эту ракету также можно применять для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей.

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"Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Ее система наведения сочетает в себе инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения. Диаметр ракеты составляет 230/300 мм, длина – 4,8 м. Размах крыльев составляет 835 мм, а размах рулей – 685 мм", – пишет издание.

Работа над комплексом началась еще до полномасштабного вторжения России, а впоследствии проект получил дальнейшее развитие. Разработкой системы занимается Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

Вместе с тем отмечается, что на начальном этапе "Коралл" имел значительно менее мощные характеристики: дальность поражения до 30 км, высота поражения до 10 км, масса около 300 кг и боевая часть массой 25 кг. Длина ракеты составляла 4,33 м, диаметр – 230/260 мм. Однако конструкторы подчеркивали, что конкретные характеристики могли меняться в зависимости от требований заказчика.

Усиление ПВО украинскими средствами – что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине разработали новую систему противовоздушной обороны (ПВО), способную сбивать российские ракеты S8000 "Бандероль".

Одно из средств от консорциума Brave1 уже уничтожает "Бандероли". При этом стоимость сбивания существенно ниже, чем стоимость самих ракет-дронов.

В Brave1 подчеркнули, что на сегодняшний день существует уже несколько продуктов, способных противодействовать "Бандеролям".

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