Украина ожидает логичный и справедливый ответ от ООН и ЮНЕСКО о лишении России членства.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько достопримечательностей.

Об этом он написал в Telegram.

"Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", - рассказал президент.

Зеленский напомнил, что на этой же неделе, в среду, российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры, в результате чего четыре человека погибли, еще четверо – тяжело ранены.

Он уточнил, что Святогорск находится под огнем еще с мая.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.

"Украинская дипломатия последовательно работает над этим. Ни одно другое государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?", - добавил он.

Зеленский отметил, что Украина ожидает логичный и справедливый ответ от ООН и ЮНЕСКО.

"Это Организация Объединенных Наций, и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", - подчеркнул президент.

Напомним, 1 июня Россия обстреляла Лавру в Святогорске, в результате чего погибли 2 монаха и монахиня. Еще 5 человек получили тяжелые ранения. Позже один из тяжело раненых скончался.

9 мая несколькими ракетными ударами оккупанты разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры.

4 июня в УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит. В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры.

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