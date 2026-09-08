Бывший генеральный прокурор Грузии создал в России подразделение для ведения войны против Украины, – СМИ

Он отметил, что добровольно принял решение участвовать в войне на стороне России.

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе сформировал в России добровольческое международное подразделение "Георгиевское" для участия в войне против Украины. Как пишет грузинское издание Sova, Романов-Парцхаладзе будет командиром подразделения.

"Нашими единомышленниками и сторонниками, выступающими за объединение наших народов и стран, а также в защиту традиционных семейных ценностей, сформировано международное подразделение "Георгиевский", – заявил он.

По словам бывшего чиновника Грузии, название группировки связано с Георгиевским договором 1783 года, который сыграл огромную роль в истории грузинского народа.

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Он отметил, что добровольно принял решение участвовать в войне на стороне России и что с самого начала боевых действий вместе со своей командой активно помогает "российским военнослужащим и мирному населению ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей".

Романов-Парцхаладзе лишился грузинского гражданства из-за получения паспорта РФ. Власти Грузии заявляли, что это затрудняет процесс его экстрадиции на родину.

Угроза со стороны РФ для Грузии – последние новости

Как сообщал УНИАН, в совместном заявлении Великобритании, Франции, Германии и Италии отмечается, что Россия, вероятно, готовится к окончательной формальной аннексии Южной Осетии – части Грузии, оккупированной сепаратистами при поддержке российской армии.

В совместном заявлении страны напомнили о событиях 7 августа 2008 года, когда Россия начала военные действия против Грузии. Авторы документа отметили, что российская агрессия привела к дальнейшему нарушению территориальной целостности страны и оккупации Абхазии и Южной Осетии.

Авторы документа подчеркнули, что российские военные остаются в оккупированных регионах Грузии вопреки международному праву и обязательствам Москвы по шестипунктному соглашению от 12 августа 2008 года. По их оценке, дальнейшая милитаризация этих территорий создает серьезную угрозу не только для самой Грузии, но и для региональной и европейской стабильности.

В заявлении также упоминается подписанное 9 мая 2026 года соглашение между Москвой и марионеточной "властью" оккупированного региона "об углублении союзничества и сотрудничества". Кроме того, недавно Россия назначила своего гражданина номинальным руководителем Южной Осетии.

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