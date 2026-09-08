Во Львове существенно выросли цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

Спрос на жилье поддерживается благодаря относительной безопасности региона.

Во Львове продолжает дорожать жилье на вторичном рынке недвижимости. За год медианная стоимость однокомнатной квартиры выросла на 15% и сейчас составляет 75 тысяч долларов, сообщается на портале недвижимости ЛУН.

"Средняя стоимость жилья во Львове продолжает расти. За последние полгода 3-комнатные квартиры подорожали на 6% в долларах. Спрос поддерживается благодаря относительной безопасности региона", – говорится в сообщении.

Стоимость двухкомнатной квартиры во Львове составляет 105 тыс. долл., что на 10% больше, чем год назад. При этом трехкомнатные квартиры стоят 141 тыс. долл. (+19%).

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Сколько стоят квартиры в разных районах

Цены на однокомнатные квартиры различаются в зависимости от района. Дороже всего такое жилье продается во Франковском районе – в среднем за 85 тыс. долл. Далее следуют Сиховский – 76 тыс. долл., Лычаковский – 75,3 тыс. долл., Шевченковский – 75 тыс. долл. и Железнодорожный – 70,6 тыс. долл. Самые дешевые "однушки" – в Галицком районе, где медианная цена составляет 69 тыс. долл.

Стоимость двухкомнатных квартир в районах Львова:

Галицкий – 115 тыс. долл.;

Лычаковский – 115 тыс. долл.;

Франковский – 112 тыс. долл.;

Сыховский – 103 тыс. долл.;

Шевченковский – 102 тыс. долл.;

Железнодорожный – 93,2 тыс. долл.

Трехкомнатные квартиры стоят:

Галицкий – 173 тыс. долл.;

Франковский – 162 тыс. долл.;

Лычаковский – 158 тыс. долл.;

Шевченковский – 131 тыс. долл.;

Сиховский – 129 тыс. долл.;

Железнодорожный – 115 тыс. долл.

Цены на жилье в Украине – последние новости

По данным "OLX Недвижимость", медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле составила более 74 тыс. долларов, что на 3% больше, чем в июле прошлого года.

Ранее сообщалось, что столица остается самым дорогим городом Украины по соотношению стоимости жилья и минимальной зарплаты. Второе место тогда занял Львов.

По состоянию на июнь медианная стоимость квартир в Украине в долларах выросла на 3% и составила чуть более 61 тыс. долларов.

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