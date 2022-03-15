Кадровые перестановки проведены, чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области.

Президент Владимир Зеленский провел военные кадровые перестановки – назначил нового руководителя Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, а командующим ООС генерал-майора Эдуарда Москалева.

Об этом Зеленский заявил во время ежедневного обращения.

Решения приняты в связи с намерениями оккупантов захватить Киев: "Оккупанты продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью. Политической целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд абсолютный - со всех точек зрения".

Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, Зеленский назначил руководителем Киевской ОВА Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил.

Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

"Поэтому киевское направление и ситуация в области получат еще большее внимание", - подытожил глава государства.

Новым командующим Объединенных сил стал генерал-майор Эдуард Москалев. Зеленский назвал его профессионалом и патриотом.

Российско-украинская война: что известно

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину пытались захватить "блицкригом" Киев, однако сопротивление Вооруженных сил не позволило планам врага осуществиться.

В настоящее время противник перегруппировывает силы, чтобы еще раз попытаться атаковать столицу. По данным британского Минобороны, россиянам мешают проблемы с логистикой и ВСУ.

С 24 февраля захватчики несут большие потери в живой силе и технике. Как сообщают в МО, на сегодня ВСУ уничтожили более 12 тысяч человек вражеского войска.

Из-за фактического провала быстрой оккупации Россия столкнулась с проблемами поставок пищи военным и горючего. В этой связи Путин обратился в Пекин с просьбой помочь финансово в "спецоперации" против Украины.

Российские террористы перешли от атак на объекты военной инфраструктуры к гражданским обстрелам. Зафиксированы случаи расстрелов, пыток, изнасилований, блокировок "зеленых коридоров" для эвакуации населения и создания гуманитарных кризисов во временно захваченных населенных пунктах.

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