В день визита делегации из Киева на фронте погибли двое украинских бойцов - боевики в очередной раз грубо нарушили перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как прошла его вчерашняя поездка на Донбасс. Главу государства в командировке сопровождали послы ряда иностранных государств.

Соответствующее видео появилось на страницах президента в соцсетях.

"Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами - чтобы понимать, что наша армия сильна – как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями – чтобы они убедились, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам", - подчеркнул Зеленский.

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Во время визита Зеленскому сообщили о смерти в результате снайперского огня украинского воина. Вечером 11 февраля стало известно о еще одной потере, а сегодня на фронте подорвался на неизвестном взрывном устройстве очередной украинский защитник.

Вчера президент, находясь возле линии фронта, отметил, что Украина не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня.

Зеленский на Донбассе 11 февраля: видео

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Автор: Юрий Годован