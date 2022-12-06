Президент подчеркнул, что кто-то называл себя "второй армией мира", но все видят, у кого первое место!

Сегодня, 6 декабря, день Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский традиционно встречает его на передовой вместе с солдатами, которые держат оборону и защищают нашу страну от российских оккупантов.

Так, Зеленский обнародовал в своем Telegram еще одно видеопоздравление воинам ВСУ, записанное в Славянске на Донетчине.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Уважаемые военнослужащие! Уважаемые ветераны! От всей души, от имени Украины я поздравляю вас с великим праздником, с этим великим днем - Днем Вооруженных сил Украины! Из года в год мы включались из разных мест, поклоняясь нашим бойцам, отчитываясь из разных городов нашей страны. И всегда мы начинаем вспоминать наших погибших героев. Всех, кто отдал свою жизнь за Украину. Всех, чью память я прошу почтить минутой молчания - найдите сегодня эту минуту, это очень важно!"- призвал президент.

Видео дня

"Дорогие защитники! Три десятилетия, 8 лет, 9 месяцев, 285 дней вы бороните нашу страну, родную землю. И днем, и ночью, в мороз, в будни и праздники и каждый день мы будем помнить о вашем подвиге. Всегда мы будем помогать вашей работе и кланяться вашей силе каждый день. Всегда! Особенно сегодня. Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше. Борьба - тяжелее. Цена - выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а следовательно наша свобода. Ваша несокрушимость, а следовательно наша независимость. Ваша доблесть и наша благодарность за это! Ваше мужество - наша гордость за это. Гордость вами всеми! Мы гордимся нашими сухопутными войсками, нашими воздушными силами, военно-морскими силами, гордимся нашими силами Специальных операций, нашей военной разведкой, десантно-штурмовыми войсками. Мы гордимся всеми Вооруженными силами Украины!" - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня не только день ВСУ, а год ВСУ.

"Я думаю, и время ВСУ! Время, когда все видят, кто такие украинские защитники и защитницы. Кто-то называл себя "второй армией мира", но все видят, у кого первое место! Все видят вашу мощь, гарт, ваши умения, ваши стандарты, стандарты Украины. Я благодарю ваших родителей. Они воспитали настоящих героев! Спасибо вашим женам, мужьям, вашим детям - они ждут героев! Вся Украина ждет вас, верит в вас и помогает вам! Благодарю вас!"- сказал президент.

Зеленский выразил уверенность, что Украина будет встречать день ВСУ под мирным небом в центре Киева.

"Мы обязательно будем отмечать день ВСУ на свободной земле, под мирным небом в центре нашей столицы, на майдане Независимости. Путь туда сегодня лежит через другие наши площади и улицы, другие наши города и села. Стойко и самоотверженно вы прокладываете этот сложный путь через освобождение центра, юга, севера и востока нашей страны. Освобождением наших прекрасных городов Ирпень, Бородянка, Буча, через Бахмут, Изюм, Балаклею, через Херсон, Харьков и площадь Свободы, Краматорск и площадь Мира. И конечно путь к майдану Независимости и нашей воле лежит через свободный Донецк, Луганск и конечно же Крым. Все действия ведут к свободе. Все шаги - к победе, свободной, мирной и независимой Украины. Все наши мысли об этом, все молитвы об этом. Все слова моей благодарности вам за это. За все, что вы сделали и за все, что вы делаете, за все, что вы обязательно сделаете! Возвращайтесь живыми! Слава Украине! Слава Вооруженным силам Украины! Слава вам, наши защитники и защитницы!"- отметил президент Украины.

Война в Украине: день ВСУ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный по случаю празднования Дня ВСУ заявил о вере в победу Украины. Залужный подчеркнул, что горд служить Украинскому государству бок о бок с солдатами, сержантами и офицерами, сотрудниками и ветеранами ВСУ.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что аббревиатура"ВСУ" (Вооруженные силы Украины) становится популярнее аббревиатуры "НАТО" (Организация Североатлантического договора). Резников подчеркнул, что украинские защитники и Защитницы - это опора украинской государственности.

Владимир Зеленский подчеркнул, что борьба украинцев за свободу всегда умножает любую силу.

"Наши Вооруженные силы защищают родную землю, а это дает самую сильную мотивацию из возможных. Борются за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины", - отметил президент.

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