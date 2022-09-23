Президент отметил, что Украину сейчас поддерживают "почти все".

Из-за новых эскалационных шагов РФ происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается лишь кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все - вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги", - подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что фарс с подготовкой псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины демонстрирует, что происходило в 2014 году в Крыму и на Донбассе.

"И я благодарен всем в мире, кто нас поддержал. Кто четко осудил очередную русскую ложь", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил, в частности США, Францию, Германию, Финляндию, Польшу, государства Балтии, Британию, Турцию и Канаду.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

В США, НАТО, ОБСЕ, ряде стран мира осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты усиливают репрессивные меры, в частности создают вооруженные группы для обхода домов и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о такой себе "активное участие местных жителей в голосовании".

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