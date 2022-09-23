Председатель ОВА призывает горожан соблюдать правила во время воздушной тревоги.

Российские оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов", - отметил он.

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Старух призвал горожан беречь себя и соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги.

Позже он добавил, что враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - заметил председатель ОВА.

Ракетный удар оккупантов по Запорожью

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами утром 22 сентября, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Впоследствии в Офисе президента Украины сообщили, что РФ ударила по Запорожью и пригороду 9 ракетами. Под завалами остались люди, спасательная операция продолжается. Ранее в результате обстрелов оккупантов некоторые районы остались без света.

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