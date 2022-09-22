Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину направили просьбу наложить запрет на призыв сотрудников, связанных с авиацией.

В России заработал маховик мобилизации. Под призыв попали даже сотрудники авиационной сферы, причем в отдельных регионах процесс успел нанести ущерб. Из-за этого к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину направили обращение с просьбой наложить запрет на призыв мужчин, связанных с управлением летающими средствами.

Скан документа попал к авторам Telegram-канала "Авиаторщина". Автор обращения — президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев. По его словам, в отдельных регионах мобилизация авиадиспетчеров носит "критический характер" для работы авиации.

В течение первого дня призыва повестки получили десятки упомянутых специалистов в Иркутске, Магадане и Петропавловске-Камчатском. Ковалев попросил об отсрочке для авиадиспетчеров. Предоставят ли ее, пока неизвестно.

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По данным издания "Коммерсантъ", в одной из авиационных кампаний 40 % штатных пилотов могут быть мобилизованы для войны против Украины.

Мобилизация в России: главные детали

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации. Часть своего обращения он посвятил ядерным угрозам в отношении западных стран: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

После появления указа президента РФ о мобилизации министр обороны Сергей Шойгу дал интервью. В нем он сообщил, что в армию призовут 300 тыс. мужчин. По мнению советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, в первой волне будет 40-50 тыс. резервистов.

По данным СМИ, Россия собирается мобилизовать миллион человек. Об этом шла речь в секретном 7 пункте указа. Пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию журналистов.

Приказ о частичной мобилизации прокомментировали в США, Нидерландах, Великобритании и Латвии. Союзники Украины сходятся во мнении, что этот шаг свидетельствует об отчаянии России и еще раз демонстрирует угрозу, которую она представляет для Европы.

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