В Чернигов она пришла с худшим, что город переживал за все время с Х века.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Гордый и опрятный Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия. Для чего его разрушать? Чего можно достичь сожжением Харькова? Что могут дать России разрушения на Салтовке или на площади Свободы?",- сказал Зеленский.

Он добавил, что это уже не риторические вопросы.

"Это вопрос о том, насколько нелепо это вторжение Российской Федерации. Насколько оно самоубийственно для всего, что Россия якобы "защищает". Для русской культуры, для связей с этим народом, даже для русского языка. Россия выжигает все это своим оружием. Выжигает на десятилетия минимум. На поколение", - подчеркнул президент.

"Относительно древнего Чернигова, которому более тысячи лет, и который видел столько войн и столько захватчиков, что хотя бы в XXI веке заслуживал мир и заслужил покой", Зеленский констатировал, что Россия пришла в город с худшим, что Чернигов переживал за все время с Х века.

"Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя саму. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они так же - ради грабежа и ради издевательств", - констатировал глава государства.

Напомним, Зеленский обвинил Германию и Венгрию в блокировании эмбарго на энергоносители из РФ.

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