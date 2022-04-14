Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "наиболее сложную ситуацию" для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что ближайшая цель России - окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.

Об этом он заявил в интервью BBC News.

Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "наиболее сложную ситуацию" для ВСУ, но "именно там сосредоточены наши самые мощные подразделения".

"[Войска РФ] якобы пришли освободить людей от нацистов. А реально - они освободили эти территории от жизни... Этот "русский мир" - это открытая российская война и миром там, извините, не пахнет. Они могут уничтожить нас, но мы ответим; они могут убить, но они тоже умрут. Я не могу понять ради чего, зачем они пришли", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Россия завершает подготовку к наступлению на Донбасс. Оккупанты хотят захватить важные транспортные узлы в районе городов Попасная и Рубежное, а также блокируют переброску подразделений Вооруженных сил Украины в восточном направлении.

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