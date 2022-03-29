Украинские силы продвигаются на Киевщине, но говорить о безопасности после освобождения Ирпеня еще рано.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что даже 90% потерь личного состава не убеждают российских оккупантов, что так будет с каждым захватчиком, что все они будут разбиты.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой – всем, кто работал на этот результат. Оккупантов оттесняют от Ирпеня. Оттесняют от Киева", - заявил Зеленский.

"Однако все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области. Боевые действия продолжаются", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу, и пытаются восстанавливать разбитые подразделения.

"Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым", - подчеркнул глава государства.

"Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины – ситуация везде остается напряженной, очень сложной", - добавил президент.

Он заявил, что "это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, против наших детей".

Как отметил президент, по состоянию на этот день известно о гибели 143 детей.

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