В одном из населенных пунктов Сумской области российские военные взяли в плен 21-летнего парня.

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отмечает, что оккупанты обстреляли Сумской район ракетами "воздух-земля" и сбросили авиабомбы.

Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале по ситуации в Сумской области за минувшие сутки.

"Военные РФ вывозят наших жителей в другие области и устраивают допросы. Так, автомобиль местного жителя остановили на одном из блокпостов Конотопского района. Оккупанты начали проверку документов и автомобиля, а после этого вытащили его из собственной машины, затолкали в свою и повезли в Киевскую область", - отметил Живицкий.

Там мужчине надели наручники, раздели и долго держали возле сеновала на холоде. Позже, угрожая убийством, его начали допрашивать о самом городе Конотоп о позициях Вооруженных сил Украины в районе. После этого мужчину отвезли обратно к его машине, отдали одежду и вернули телефон без сим-карты.

"Еще одна ситуация недавно произошла в Путивле. Там военные РФ взяли в плен 21-летнего парня. Известно, что мужчину похитили вместе с машиной "Фиат Сиена" ВМ8956АТ", - говорится в заметке.

Живицкий также напомнил, что накануне в одном из сел Буринской общины колонна российской техники наехала на семью мирных жителей, которые шли по обочине дороги. "Отца семьи не удалось спасти, мужчина скончался от травм в больнице. Еще двое - женщина и ребенок находятся в медицинском учреждении с переломами и ушибами. Ребенку сделали операцию", - рассказал председатель ОВА.

Также он сообщил, что 26-27 марта в Сумскую больницу доставляли пострадавших мирных жителей Тростянца. "Город был в оккупации, больница последние дни не работала и травмированных долгое время не могли доставить на лечение в другие города", - пояснил Живицкий.

В частности, одна женщина получила проникающее осколочное ранение во время артобстрела военными РФ еще 9 марта. Другую - ранило осколком шесть дней назад. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь. По городу продолжают собирать раненых.

"Также вчера орки в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Сумской области. Пострадали люди из Лебедина, Великой Писаревки, Александровки и Большого Самбора. У них повреждены помещения после обстрелов войсками РФ", - подчеркнул Живицкий.

Сегодня же, 28 марта, отметил он, во время воздушных тревог в Сумской области "российская вражеская армия обстреляла наши территории ракетами "воздух-земля" и скинула авиабомбы". "Все прилеты - Сумской район", - сообщил председатель ОВА.

Напомним, войска Российской Федерации 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Сумы. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что противник не оставляет попытки возобновления наступательных действий для захвата Сум.

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