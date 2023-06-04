Среди раненых пятеро детей, трое из них находятся в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что спасательную операцию на месте удара российской ракеты в пригороде Днепра завершено.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении. Количество раненых возросло до 25, пятеро из них - дети.

"Уже завершилась спасательная операция в городе Подгородное Днепропетровской области, где российская ракета разрушили дома. 25 человек получили ранения, из них пятеро - дети", - отметил президент.

Видео дня

Зеленский напомнил, что это 6-летний Давид, 15-летний Александр и 11-летний Денис, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии, а также 17-летняя Лиза и 10-летняя Кира, которые лечатся дома.

"Больно видеть такие отчеты", - подчеркнул он.

Глава государства также уточнил, что удар, унесший жизнь 2-летней девочки Лизы, был нанесен, вероятно, ракетой "Искандер".

Он выразил соболезнования родным и близким убитого россиянами ребенка.

Оккупанты ударили ракетами по Подгорному в Днепре

Вечером 3 июня россияне ударили ракетой по пригороду Днепра - городу Подгородное.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, были частично разрушены. Также повреждены и 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.

Ночью 4 июня из-под завалов дома достали тело 2-летней девочки.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших, пятеро из которых - дети.

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