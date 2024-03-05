В Defense Express утверждают - порой для возведения фортификаций не хватает и леса.

Представитель Defense Express аналитик Сергей Згурец назвал три компонента, которых не хватает Украине для строительства укреплений и эффективной защиты позиций на передовой.

Это бетон, лес и техника. Обычно строительством фортификаций по линии обороны занимаются как инженерные полки, так и военные из частей. Однако для проведения надлежащих работ ресурса не хватает, указал Згурец в эфире Espreso.

"На линии фронта у нас существует проблема с нехваткой техники, бетона и порой леса для того, чтобы обустраивать те траншеи, которые уже выкопаны", - сказал аналитик.

Згурец утверждает, что этот вопрос не является чем-то неожиданным для Украины. Долгое время проблему игнорировали, поэтому сейчас ее пытаются решить в форсажном режиме.

Также в Силах обороны есть еще одно слабое место - защитникам не хватает противотанковых мин - ресурса, необходимого для заминирования территорий, на которые могут пойти наступлением оккупанты.

"По моим оценкам, сейчас Силы обороны испытывают дефицит мин, которые мы должны вкладывать в наши минные поля", - акцентировал он.

Строительство фортификаций - сколько Кабмин выделил на оборону

В феврале 2024 года глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что государство на уровне Кабмина дало на текущий год 20 млрд грн из бюджета исключительно на строительство фортификаций. Еще около 10,7 млрд грн на эту компоненту обороны возьмут из других источников финансирования, уточнил чиновник.

Также в феврале руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш уточнял, что сейчас Украина занимается строительством новых оборонительных рубежей неподалеку от Харькова. Он говорил, что Силы обороны не фиксируют подготовку врага реализовать новое наступление на город, однако государство пытается организовать превентивные уровни обороны.

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