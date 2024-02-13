Речь идет о защитных рубежах, которые должны сорвать любой прорыв оккупантов.

Украина выделила из бюджета на строительство фортификаций немалую сумму. Глава правительства Денис Шмыгаль назвал цифры, от которых любое возможное наступление России "захлебнется".

Детали о планах страны по строительству рубежей обороны чиновник рассказал во время заседания правительства 13 февраля.

"С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификации. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд грн", - заявил премьер.

Для возведения рубежей используют средства резервного фонда государственного бюджета, средства местных бюджетов, военный НДФЛ и благотворительные средства на спецсчете Нацбанка.

Из общей суммы из резервного фонда почти 3 млрд грн направили Министерству обороны и Госспецтранспорту.

Еще более 16 млрд грн выделили обладминистрациям. В частности, для создания фортификации в Харьковской области выделили 3,9 млрд грн, в Запорожской области - 1,3 млрд грн. Для Донецкой области сумма составила 1,2 млрд грн, для Херсонской области - более 1,2 млрд грн.

Подготовка к новому наступлению

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что Силы обороны усиливают оборонительные рубежи недалеко от Харькова. В частности на этом направлении продолжают устанавливать фортификационные сооружения.

В ближайшее время, по словам Евлаша, ожидать нового полномасштабного наступления россиян не стоит. Для этого они не имеют достаточного количества людей и техники.

Однако впоследствии ситуация может измениться. Как считают в BILD, Украина оказалась в наиболее тяжелом военном кризисе со времен битвы за Киев. Несмотря на то, что российские войска истощены, они все равно идут вперед. В то же время украинское командование оценивает ситуацию как напряженную, но контролируемую.

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