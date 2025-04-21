По словам эксперта, сначала должны решаться ключевые вопросы, на каких условиях стороны согласились примириться.

Говорить об идее США по определению территории возле Запорожской АЭС нейтральной под контролем американцев не имеет смысла без достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"При условии, что согласовали бы все остальное, то есть при условии всеобъемлющего мирного соглашения могло бы быть даже и такое. Но о чем можно говорить, когда нет никаких оснований для мирного соглашения? И технический вопрос, что будет с конкретной атомной станцией, не является первоочередным", - сказал он.

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По словам эксперта, сначала должны решаться ключевые вопросы, на каких условиях стороны согласились примириться, и в этом смысле позиция Путина не оставляет никаких сомнений.

"Он четко говорит, что условием прекращения огня Россией является устранение первопричин конфликта. А первопричиной конфликта является то, что вы в 1991 году провозгласили независимость и до сих пор за нее держитесь. Первопричиной конфликта, с точки зрения Путина, является незаконная, по его мнению, и исторически случайная независимость несуществующего государства Украина. Он хочет убрать эту первопричину конфликта и тогда действительно ему не будет необходимости воевать, потому что не за что. И Трамп и трамписты считают, что он имеет право на это, и они готовы ему это отдать", - считает Дикий.

Он отметил, что пока не решен ключевой вопрос, из-за которого россияне начали агрессию, нет смысла решать технические вопросы вроде серой зоны вокруг ЗАЭС.

Требования со стороны США к Украине

Издание The Wall Street Journal опубликовало данные из тайного документа, который американцы передали украинским властям и европейским союзникам. В частности, президент США Дональд Трамп ожидает от Киева ответа относительно признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО.

Еще одна идея США предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. WSJ предполагает, что Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию как в Украину, так и на оккупированные территории.

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