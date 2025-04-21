Говорить об идее США по определению территории возле Запорожской АЭС нейтральной под контролем американцев не имеет смысла без достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.
"При условии, что согласовали бы все остальное, то есть при условии всеобъемлющего мирного соглашения могло бы быть даже и такое. Но о чем можно говорить, когда нет никаких оснований для мирного соглашения? И технический вопрос, что будет с конкретной атомной станцией, не является первоочередным", - сказал он.
По словам эксперта, сначала должны решаться ключевые вопросы, на каких условиях стороны согласились примириться, и в этом смысле позиция Путина не оставляет никаких сомнений.
"Он четко говорит, что условием прекращения огня Россией является устранение первопричин конфликта. А первопричиной конфликта является то, что вы в 1991 году провозгласили независимость и до сих пор за нее держитесь. Первопричиной конфликта, с точки зрения Путина, является незаконная, по его мнению, и исторически случайная независимость несуществующего государства Украина. Он хочет убрать эту первопричину конфликта и тогда действительно ему не будет необходимости воевать, потому что не за что. И Трамп и трамписты считают, что он имеет право на это, и они готовы ему это отдать", - считает Дикий.
Он отметил, что пока не решен ключевой вопрос, из-за которого россияне начали агрессию, нет смысла решать технические вопросы вроде серой зоны вокруг ЗАЭС.
Требования со стороны США к Украине
Издание The Wall Street Journal опубликовало данные из тайного документа, который американцы передали украинским властям и европейским союзникам. В частности, президент США Дональд Трамп ожидает от Киева ответа относительно признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО.
Еще одна идея США предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. WSJ предполагает, что Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию как в Украину, так и на оккупированные территории.