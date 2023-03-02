Ночью сегодня российские военные в очередной раз обстреляли Запорожье, предварительно, из ЗРК С-300.

Президент Владимир Зеленский заверил, что на сегодняшний российский ракетный обстрел Запорожья Украина даст агрессору как военный, так и юридический ответы.

"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова", - сообщил глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский также поблагодарил спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой.

"Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших на это время два человека. Мои соболезнования родным!", - добавил президент.

Ракетный удар по Запорожью 2 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 2 марта, российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья. По предварительным данным, россияне стреляли из ЗРК С-300.

Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города. Разрушено более десяти квартир со второго по пятый этажи, под завалами оказались жильцы квартир. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что два человека погибли. В результате обстрела ранены шесть жителей - трое мужчин и трое женщин, из которых одна беременна. Эвакуировано было 20 человек, 11 - спасено. Есть без вести пропавшие-девять человек.

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