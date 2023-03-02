Многоэтажный жилой дом подвергся разрушениям.

Ночью, 2 марта 2023 года, российские захватчики нанесли удар по Запорожью. Враг ударил по многоэтажному жилому дому.

"Проклятые рашистские уроды снова коварно атаковали ночное Запорожье. По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушения получил многоэтажный жилой дом", – сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

Впоследствии в Запорожской ОВА добавили, что били, вероятно, ракетами С-300.

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"Снаряд разрушил три этажа. Информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении ОВА.

Ситуация в Запорожской области

20 февраля 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вследствие удара по пригороду Запорожья был поврежден жилой дом и автомобиль.

В то же время во временно оккупированном Токмаке российские оккупанты заставляют украинских детей писать письма военнослужащим РФ. Кроме того, во всех школах так называемая "власть" приказала включать перед уроками российский гимн.

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