Этой ночью оккупационная армия Российской Федерации атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed". Сообщается, что в городе возникли перебои с электроснабжением.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал в своем Telegram-канале, что Запорожье оказалось под ударом более чем десяти российских беспилотных летательных аппаратов:
"Более 10 тысяч абонентов находятся без света. Спасибо спасателям, полицейским, коммунальщикам, которые уже приступили к ликвидации последствий. По состоянию на сейчас вражеская атака продолжается - не пренебрегайте правилами безопасности".
Тревога в Украине
Согласно последним сообщениям Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сейчас в сторону Киевщины движутся ударные дроны с Черниговщины. Для Харьковщины существует угроза российских беспилотников с Полтавщины, а другая группа БПЛА движется в западном и южном направлениях с Сумщины.
Также воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.