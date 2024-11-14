'Россияне готовятся к чему-то важному': военные рассказали о возможности наступления РФ на Запорожье

Украинские войска пытаются использовать время перед любым крупным наступлением, чтобы установить больше мин и построить новые укрепления.

Командир батальона 31-й бригады Украины по имени Роман, дислоцированной прямо к югу от города Орехов в Запорожской области, сказал, что Россия начинает наступление с самых разных направлений.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин знает, что переговоры могут начаться, и "в результате у него будет гораздо больше рычагов, если он будет контролировать всю эту территорию", пишет The Washington Post.

Роман провел три месяца на юго-восточном фронте, где, по его словам, Россия недавно провела ротацию высококвалифицированной десантно-штурмовой бригады и заменила ее обычной механизированной бригадой.

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Изменение временно сняло часть давления с украинских войск, поскольку новая бригада оснащена меньшим количеством профессиональных пилотов беспилотников и артиллерийских орудий. Но они знают, что любая передышка временная.

"Ротация, скорее всего, будет означать, что российские десантно-штурмовые войска, которые удерживали свои позиции более года без отдыха, берут небольшую передышку в тылу, чтобы реорганизоваться и набраться сил, прежде чем они развернутся для атаки слабых мест на линии фронта", - считает военный.

Тем не менее, по его словам, борьба будет нелегкой для россиян, которым предстоит столкнуться с территорией, гораздо более подготовленной к наступлению, чем в восточном районе Донецка. Роман пояснил:

"В этом районе значительно больше укреплений. Вторая линия обороны практически тянется вдоль всей линии фронта, плюс она постоянно строится".

52-летний Ярослав Галас, майор 128-й горно-штурмовой бригады Украины, развернутой на Запорожском фронте, сказал, что после длительного периода обмена "микро-наступлениями" - когда обе стороны сражались друг с другом за контроль над определенной позицией - распространяется понимание того, что Россия теперь готовит крупное наступление.

"Главный признак - явное наращивание более крупных российских сил в этом районе. Развертываются дополнительные подразделения - не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта", - сказал он, имея в виду воздушное наблюдение, которое собрало информацию о прибытии новых войск. Военный добавил:

"Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному".

Российские войска, отправленные на Запорожский фронт, кажутся "неопытными и непроверенными", сказал Галас. Несмотря на постоянное наблюдение с помощью беспилотников, эти новые силы пытались продвигаться на колесных транспортных средствах среди бела дня, что облегчало Украине задачу по наведению и их уничтожению.

Украинские войска пытаются использовать время перед любым крупным наступлением, чтобы установить больше мин и построить новые укрепления, заявил Галас.

Отмечается, что надвигающееся наступление вызвало беспокойство в окрестностях. Недавно российские беспилотники начали достигать деревень вблизи линии фронта, где все еще жили дети, рассказал Галас, что заставило многих жителей покинуть свои дома из-за опасений по поводу российской эскалации.

Война в Украине - возможность натупления РФ на юге

Российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Речь идет о тактических штурмовых действиях в районах нескольких населенных пунктов.

Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он акцентировал, что враг пытается посеять панкику.

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