Такую команду мог дать генерал Сергей Суровикин.

Российская армия уже вскрыла неприкосновенный запас ракет.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в разговоре с Натальей Мосейчук.

По его словам, дать команду о вскрытии так называемого неприкосновенного запаса мог генерал Сергей Суровикин.

"Дать команду на использование (НЗ - УНИАН) мог Суровикин. Кстати, именно для этого, может быть, Путин его и поставил. Они понимают, что полностью проигрывают войну, а проигрыш в войне - это развал России. Им сейчас НЗ как таковой уже не нужен. Если они проиграют, то его хоть выброси потом", - объяснил Свитан.

Он считает, что у РФ есть проблема с дальними и высокоточными ракетами.

"Это может быть последний "писк" выполнения их задач. Так как российская авиация не заходит на территорию оккупированной Украины, боится нашего ПВО. Они могут работать по нашей стране только дальними ракетами, а это уже конечный продукт. Под санкциями они точно не могут запустить их производство", - добавил эксперт.

Обстрел Украины 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром российские захватчики нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по Украине.

В частности, они ударили по Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

В результате ударов погибли 14 человек, 97 получили ранения.

Российский диктатор заявил, что ударам якобы подверглись объекты энергетики и "военного управления и связи". Он пригрозил Украине новыми ударами.

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