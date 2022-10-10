Ранее сообщалось о 12 погибших.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о 14 погибших и 97 травмированных украинцах вследствие сегодняшней массированной атаки России.

Об этом сообщается в Telegram-канале Службы.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.

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"Погибли 14 человек, травмированы 97 человек", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Обстрел Украины 10 октября

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. После этого у некоторых из них

Сообщалось, что от террористической атаки погибли 12 человек, более 80 ранены или травмированы.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

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