Советник главы ОПУ заявил, что возле Попасной накопились российские войска

Российские военные готовятся к наступлению на нескольких направлениях. Оккупанты уже трижды пытались прорваться в районе Авдеевки.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"У нас намечается зрадонька в виде страшного российского наступления. Маленького, но страшного. Наступление они планируют на нескольких направлениях. От Попасной накопились российские войска и видимо радостно пойдут на запад или на север от Попасной, ну или попытаются", - рассказал Арестович.

По его словам, в районе Авдеевки оккупанты предприняли три "героические" попытки штурма.

"Им ответила наша артиллерия, но они хотят прорваться и очень хотят, потому что партия требует окружения Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. На Запорожском направлении подъехал какой-то страшный танковый батальон, который тоже хочет геройствовать", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что армия РФ ежедневно несет потери на войне в Украине, чтобы их компенсировать, российское командование готовится отправлять в бой "московских мажорчиков".

По состоянию на 13 мая в украинские военные ликвидировали 26, 9 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что украинская артиллерия срывает наступление российской армии на Донбассе.

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