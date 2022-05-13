Чиновник сказал, что между Изюмом и Славянском идет много боев.

Наступление российской армии на Донбассе сорвала украинская артиллерия. Оккупанты пытаются переправить войска через реку Северный Донец.

Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, войска РФ пытаются укрепить позиции на Донбассе, для этого перебрасывают дополнительные силы через реку Северный Донец, но попытки неудачны.

При этом он указал, что в районе Изюма в Харьковской области и Славянска в Донецкой области идут бои. Хоть какого-то успеха российские войска достигли только к западу от Попасной.

Кроме того, он указал, что большинство гаубиц M777, переданных Украине, уже в зоне боевых действий.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

При этом российские военные вывозят жителей временно оккупированного города Попасная Луганской области, угрожая оружием. Людей отвозят в не подконтрольные Украине Первомайск и Стаханов.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что армия РФ ежедневно несет потери на войне в Украине, чтобы их компенсировать, российское командование готовится отправлять в бой "московских мажорчиков".

По состоянию на 13 мая в украинские военные ликвидировали 26, 9 тысячи российских оккупантов.

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