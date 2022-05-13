Вероятно, имеются ввиду подразделения, где служат дети более или менее богатых россиян.

Армия РФ ежедневно несет потери на войне в Украине. Чтобы их компенсировать, российское командование готовится отправлять в бой "московских мажорчиков".

Такое заявление сделал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в ролике, который опубликовал в личном Telegram-канале.

"Учитывая эффективную работу Вооруженных сил [Украины], в российской армии уже заканчиваются буряты. Есть информация, что недоумками в Кремле будет принято решение отправлять на войну в Украину московских мажорчиков. Но для нас, что буряты, что москвичи одинаково хорошо удобряют украинские поля", — сообщил Марченко.

Глава Одесской ОВА не уточнил, что именно подразумевается под словосочетанием "московские мажорчики". Вероятнее всего, речь о подразделениях, где служат сыновья более или менее богатых москвичей. Если отталкиваться от этой теории, то РФ собралась отправить на войну в Украине даже упомянутые резервы. Какая у них боеспособность, еще предстоит узнать.

В свежем ролике Марченко также рассказал о восстановлении электрической подстанции в одном из районов Одесской области. Она была повреждена в результате ракетного удара. Благодаря действиям энергетиков в определенных населенных пунктах появился свет.

Напомним, Россия действительно стремится увеличить личный состав, который участвует в войне против Украины. Для этого в РФ начали менять законодательство, чтобы запустить скрытую мобилизацию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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