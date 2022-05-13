Российские оккупанты пытаются форсировать реку.

Россия предпринимает попытки наступления на Лиманском направлении, однако сталкивается с сокрушительными потерями.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Укринформ.

Кириленко сообщил, что в области возникла сложная, но контролируемая ситуация.

"Наступление врага — Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг терпит сокрушительные потери", — добавил Кириленко.

В то же время, он отметил, что эти попытки не прекращаются, а также выразил уверенность, что они не будут прекращаться, пока украинские защитники полностью не уничтожат врага.

"Нет ни одного населенного пункта, который бы ни был обстрелян. Наиболее горячо — это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецка громада — это за эти сутки", — резюмировал Кириленко.

Ситуация в Донецкой области:

12 мая российские захватнические войска за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые.

Разрушениям подверглись 22 гражданских объекта - жилые дома, колледж, предприятие и объекты жизнеобеспечения.

Оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орловка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка и село Красногоровка. Они убили и ранили мирных жителей.

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