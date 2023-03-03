МиГ-31К - носитель гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Обновлено 13:34. Сегодняшний вылет МиГ-31К ВКС РФ проходил без ДРЛО А-50У. То есть вероятность запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" немного снизилась.

В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" обращают внимание, что основная суть работы ДРЛО А-50У в воздушном пространстве Беларуси заключалась в "сканировании" севера Украины для обнаружения работы средств ПВО и авиации в воздухе.

"В частности для того, чтобы МиГ-31К при необходимости мог безопасно для себя запустить ракету в обход ПВО Украины, иными словами, чтобы не сбили и МиГ, и ракету", — объясняет БГ.

Видео дня

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском в ходе атак дронами был поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У.

Обновлено 10:55. Отбой воздушной тревоги по областям.

В пятницу, 3 марта, по всей материковой Украине объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта alerts.in.ua.

Как сообщают мониторинговые сайты, причина тревоги - взлет вражеской авиации. Отмечается, что в небо поднялся МиГ-31К. Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Наша ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при каждом взлете воздушная тревога объявляется по всей Украине.

В то же время КОВА предупреждает о возможных звуках взрывов на Киевщине. Сегодня, 3 марта, на территории Вышгородского района будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Карта воздушных тревог в Украине 3 марта по состоянию на 09: 20

Атака "Шахедами" 1 марта

В ночь на 1 марта Россия атаковала тыловую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе иранского производства. Всего было выпущено четыре аппарата – все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

Также украинские силы ППО в среду, 1 марта, сбили над Киевской областью российский беспилотник.

Вас также могут заинтересовать новости: