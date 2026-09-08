РФ планирует провести испытания баллистических ракет с дальностью до 800 км, – ГУР

По словам Вадима Скибицкого, в ходе этих испытаний россияне могут попытаться нанести удар по объектам на западе Украины.

Россия усиливает интенсивность комбинированных ударов по Украине, чтобы спровоцировать социально-экономический кризис. Для этого в Москве стремятся нарастить объемы производства баллистического оружия и увеличить его дальность, заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", – сообщил Скибицкий.

По его словам, в ходе этих испытаний россияне могут попытаться поразить объекты на западе Украины.

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Он также отметил, что агрессивные планы РФ включают в себя блокаду Черного моря и попытки втянуть Беларусь в войну против Украины и в гибридные операции против НАТО.

"На сегодняшний день мы не видим реальных признаков подготовки, собственно, ударных группировок на территории Беларуси, но мы помним январь-февраль 2022 года. [...] Ключевой фактор, сдерживающий Беларусь, – это внутренние риски, ограниченные военные возможности и потенциальные экономические проблемы. В то же время, по нашим оценкам, мы считаем достаточно вероятным, что Беларусь продолжит оказывать поддержку [российским] гибридным мерам, предоставляя свою территорию для оказания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций", – отметил генерал-майор.

О потерях РФ

Как сообщил Скибицкий, в августе 2026 года Россия потеряла на войне 43 000 солдат, тогда как призвала всего 39 000.

"От стратегической цели – уничтожения украинской государственности – Россия не отказывается и ведет войну на истощение, несмотря на тяжелые потери. [...] Генштаб армии РФ считает, что интенсификация мобилизационных мер – это единственный способ достичь основных целей: полной оккупации Россией украинского Донбасса и обеспечения стратегической инициативы", – пояснил представитель ГУР.

Он также отметил, что в 2026 и 2027 годах Россия намерена мобилизовать в армию около 600 000 человек, половину из которых – уже до конца этого года.

РФ наращивает атаки перед наступлением холодов

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил, что Россия пытается создать для Украины сложную комбинированную угрозу. Речь шла о баллистических ракетах, крылатых ракетах и реактивных "Шахедах". По его словам, сейчас россияне стремятся ослабить военный потенциал и ударные возможности Украины. В частности, они атакуют места хранения боеприпасов и пытаются обнаружить и поразить производственные мощности.

Колумнист The New York Times Раджан Менон подчеркивал, что запасы ракет-перехватчиков для украинской ПВО сокращаются, в то время как РФ наращивает воздушные атаки и готовится к ударам по энергетике в преддверии зимы. По его словам, из-за относительной стабильности линии фронта всё большее значение приобретает борьба в воздухе.

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