Линкор водоизмещением 23 500 тонн затонул менее чем за минуту, но на удивление хорошо сохранился

Спущенный на воду в 1912 году, корабль был одним из самых передовых военных кораблей своей эпохи.

Линкор водоизмещением 23 500 тонн, одна из гордостей французского флота, затонул у берегов Бретани менее чем за шестьдесят секунд после столкновения с не обозначенным на картах камнем. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Спустя более века обломки "Франции" по-прежнему лежат всего в 15 метрах под поверхностью залива Киберон, в пределах видимости отдыхающих, которые каждое лето заполняют его берега, в основном не подозревая о том, что находится под ними.

Отмечается, что спущенный на воду в 1912 году, корабль был одним из самых передовых военных кораблей своей эпохи, построенным для проецирования французской военно-морской мощи на моря. Его гибель десять лет спустя остается одной из самых драматичных, но наименее известных катастроф в военно-морской истории страны.

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Обстоятельства, окружающие это дело, делают его таким примечательным: от опасности, не зафиксированной ни на одной карте той эпохи, до скорости опрокидывания и обломков, которые десятилетиями не удавалось полностью поднять.

Морской гигант, потопленный неизвестной скалой

Построенный на верфи Chantiers de la Loire в Сен-Назере, "Франция" был последним из четырех дредноутов класса "Курбе". Его длина составляла 165 метров, ширина - 27 метров, а осадка под корпусом - почти 10 метров. Его вооружение, двенадцать 305-миллиметровых орудий, двадцать два 138-миллиметровых орудия и четыре торпедных аппарата, делали его одним из самых грозных кораблей на плаву.

Интересно, что однако ни огневая мощь, ни броня не смогли защитить линкор от того, что в итоге привело к его гибели. Как и "Титаник" десятилетием ранее, это была затопленная скала, не зафиксированная ни на одной карте того времени.

В ночь с 25 на 26 августа 1922 года, когда линкор "Франция" возвращался с артиллерийских учений у Бель-Иля, двигаясь рядом с другим линкором, "Париж", он столкнулся с препятствием в 00:57 при пересечении пролива Тейнуз. Согласно сообщению Science Post, корабль перевернулся на левый борт и полностью перевернулся. Он исчез под водой менее чем за минуту.

Расследование, не выявившее виновных

Важно, что последующее расследование выявило тревожную деталь. Скала, ставшая причиной крушения, находилась всего в 8 метрах от поверхности, но, несмотря на близость к кромке воды, она не была обозначена ни на одной морской карте того времени. Следователям оставалось лишь объяснять, как опасность такого размера могла остаться незамеченной.

Командир корабля, представший перед Морским трибуналом Лориана, в конечном итоге был оправдан, поскольку препятствие не упоминалось ни в одной из действующих на тот момент морских инструкций. Без официального предупреждения об опасности не было оснований возлагать на него ответственность за произошедшее. Скала, долгое время остававшаяся без названия, позже получила официальное название Basse Nouvelle.

Обломки корабля до сих пор покоятся в бухте

Интересно, что спустя более ста лет обломки корабля по-прежнему лежат на глубине 15 метров в бухте Киберон, недалеко от пляжей, переполненных туристами каждое лето. Первая попытка подъема была предпринята вскоре после затопления, но не увенчалась успехом. Впоследствии несколько компаний по очереди разбирали обломки по частям, этот проект продолжался до 1958 года, 36 лет периодических работ, которые так и не привели к полному расчистке места крушения. В статье сказано:

"Таким образом, сегодня остался не весь линкор целиком, а разбросанные обломки на морском дне. Некоторые из этих фрагментов сейчас выставлены в Музее Киберона, предоставляя посетителям ощутимую связь с этой малоизвестной главой бретонского морского наследия".

Как отмечается в отчете, небольшое число погибших в катастрофе, всего три члена экипажа и отсутствие четко установленного виновника, вероятно, объясняют, почему она так и не вошла в национальную память, как другие корабли.

Найденные затонувшие корабли

В Шотландии, вероятно, обнаружили обломки королевского корабля "Благословение Бернтисленда", который затонул почти 400 лет назад вместе с огромным грузом золота и серебра. Судно направлялось в Лейт в рамках коронационного путешествия короля Карла I в 1633 году.

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