В Кремле заявили, что участие 'евротройки' в переговорах по Украине может осложнить процесс

Пресс-секретарь президента РФ прогнозирует, что в случае "затягивания" переговорного процесса положение Украины будет ухудшаться, а требования РФ "будут становиться всё более неприятными".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие советников по национальной безопасности стран "евротройки" в переговорах по поводу российско-украинской войны может "осложнить процесс", сообщают российские СМИ.

"Это может скорее осложнить переговорный процесс. Потому что, в отличие от американцев, европейцы делают всё для того, чтобы не дать этой войне закончиться", – считает Песков.

По его словам, в случае "затягивания" переговорного процесса положение Украины будет ухудшаться, а требования РФ "будут становиться все более неприятными".

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"Мы давно начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима", – отметил пресс-секретарь Кремля.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров положительно прокомментировал переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"В администрации Трампа с самого начала было и желание, и способность видеть первопричины конфликта. И именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для обеих сторон", – поделился Лавров.

Визит спецпосланцев Трампа в Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, у переговорщиков Трампа было несколько очень неплохих новых идей, которые они привезли в Киев. В частности, речь идет о "пакете мира", о котором говорил представитель президента США Джаред Кушнер. Зеленский добавил, что пока не знает, удастся ли их актуализировать и сделать действенными. Президент Украины сообщил, что работа над этими идеями будет продолжена.

Также мы писали, что политический журналист Стюарт Дауэлл для TVP World отметил, что специальный посланник Трампа Джаред Кушнер заявлял о мире в Украине, который будет "выгодным для всех". Однако Дауэлл считает, что никакого "выигрыша для всех" не существует. По мнению журналиста, Москва готова идти на уступки, ведь Трампу нужна дипломатическая победа, учитывая, что добиться явного прорыва в вопросе Ирана становится все сложнее. Дауэлл не исключил, что Путин может пойти на достаточные уступки, чтобы поддержать процесс, не отказываясь при этом от требований, которые для него имеют значение.

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