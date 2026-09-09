Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла высказал мнение, что необходимо положить конец политике санкций против России.

Партия"Альтернатива для Германии"(АдГ) выступает против поставок Украине дронов, которые используются для нанесения ударов по территории России, заявил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла в интервью, сообщает ZDF.

Хрупалла подчеркнул, что его партия выступает против поставок оружия в "кризисные регионы".

"Мы производим в Германии дроны, которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, и мы категорически против этого. Мы всегда заявляли – и это также указано в программе нашей партии – что не поддерживаем поставки оружия в кризисные регионы и зоны военных действий", – заявил он.

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Кроме того, Хрупалла считает, что необходимо прекратить введение санкций против России и наладить отношения.

"Нам нужно положить конец политике санкций против России. Чего на самом деле удалось добиться санкциями в прошлом? Конечно, прежде всего нам нужно снова начать разговаривать друг с другом. Но эта спираль санкций – в частности, закрытие "Русского дома" и российского консульства в Бонне – никому не помогает. Что мы на самом деле от этого получаем?", – поинтересовался он.

Сопредседатель АдГ отметил, что отменил бы все санкции, введенные против России.

"Я считаю санкции в любой форме бессмысленными, а главное – они нанесли огромный ущерб самой немецкой экономике", – пояснил Хрупалла.

Отношение АдГ к войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что лидер АдГ Алиса Вайдель назвала Украину "недружественным государством" из-за подрыва газопровода "Северный поток", предназначенного для транспортировки российского газа через Балтийское море в Германию. Она считает, что Германия должна потребовать от Украины компенсацию за это. The Telegraph отмечает, что АдГ благосклонна к России и главе Кремля Владимиру Путину, а не к Украине по ряду причин. Одной из них является дешевый российский газ. Кроме того, издание напомнило, что восточная Германия после Второй мировой войны находилась под контролем Советского Союза.

Также мы писали, что ранее Вайдель заявляла, что сопротивление Украины полномасштабной российской агрессии " представляет угрозу" для безопасности Германии. Она считала, что Россия "в конце концов нанесет ответный удар" по Германии за поставки оружия Украине. Учитывая это, лидер АдГ пообещала изменить политику Германии в отношении поддержки Украины, как только она придет к власти.

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