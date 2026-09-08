Меркель прокомментировала победу АдН на востоке Германии

Бывшая канцлер Германии призналась, что у неё, как у члена ХДС, сердце разрывается.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) высказалась по поводу результатов выборов в Саксонии-Анхальт, сообщает Der Spiegel.

Меркель назвала победу ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) переломным моментом:

"Это переломный момент, настоящий переломный момент, который мы переживаем в истории Федеративной Республики Германии".

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Также бывшая канцлер Германии призналась, что результаты выборов ее огорчили.

"У меня, как члена ХДС, сердце разрывается, это я должна сказать", – поделилась она.

Кроме того, Меркель признала, что другие партии должны учитывать успехи АдН в социальных сетях.

Что касается дискуссии вокруг "брандмауэра", то есть принципиального отказа немецких партий от сотрудничества с ультраправыми на любом уровне власти, Меркель отметила, что партиям следует меньше сосредотачиваться на АдН, а вместо этого нужно четко определить собственные политические приоритеты.

"Из этого следует, что я не могу иметь ничего общего с этой партией", – заявила экс-канцлер Германии.

Победа АдН в Саксонии-Анхальт: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что лидер АдН Алиса Вайдель заявила, что Германия имеет право на "миллиарды" в виде компенсации от Украины. В январе этого года Вайдель воспользовалась арестом двух украинцев в связи с уничтожением в 2022 году газопровода "Северный поток", предназначенного для транспортировки российского газа через Балтийское море в Германию. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его народ должны заплатить за подрыв газопроводов. Она добавила, что страна, которая так поступает, "не является нашим другом". Депутат парламента Саксонии-Анхальт от АдН Ганс-Томас Тильшнайдер заявил, что для того, чтобы Германия вновь стала сильной, чтобы она вновь встала на ноги, ей нужна дешевая энергия, и Россия может это предложить.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц предсказал, что победа ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) в земле Саксония-Анхальт повлияет как на Германию, так и на международную ситуацию. Мерц отметил, что результат выборов в земле Саксония-Анхальт радует Россию. Он уверен, что Кремль пытается влиять на результаты выборов в Германии. Канцлер Германии подчеркнул, что если страна перестанет поддерживать Украину, ситуация не улучшится, а, наоборот, станет еще хуже.

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