Украинские защитники 'отрезали' российский выступ под Лиманом (карта)

Он давал россиянам возможность оказывать давление на Лиман с севера и постепенно расширять зону своего проникновения.

После нескольких месяцев систематических контратак и постепенного улучшения тактического положения на Лиманском направлении бойцам 3-го армейского корпуса удалось провести крупную операцию против вражеской группировки к северу от Лимана. Об этом сообщил военный с позывным "Мучной" и OSINT-аналитик Clément Molin.

По его словам, наши воины смогли перерезать российский выступ, который противник формировал для развития наступления на город, и вернуть под контроль более 200 км² территории (что превышает площадь Одессы - 162,4 км²).

"И это, если подтвердятся окончательные масштабы операции, далеко не просто изменение нескольких точек на карте. Сам выступ давал россиянам возможность оказывать давление на Лиман с севера и постепенно расширять зону своего проникновения. Его отрезание означает, что им приходится заново выстраивать передний край, отходить с части занятых позиций и фактически терять результаты предыдущих месяцев наступательных действий", - отметил военный.

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По его мнению, особенно показательно, что против 3 АК на этом направлении длительное время действовали сразу 20-я и 25-я общевойсковые армии РФ, а также 1-я танковая армия. Еще ранее в самом корпусе заявляли, что после стабилизации фронта удалось ликвидировать районы вражеской инфильтрации и перейти к улучшению тактического положения.

"То есть россияне месяцами пытались прорваться на этом участке, накапливали личный состав, искали слабые места и пытались постепенно расширять свой выступ. А теперь сложилась ситуация, когда значительную часть этой работы наши подразделения просто свели на нет. И здесь действительно хочется сказать: 20-й и 25-й общевойсковой армии РФ, похоже, изрядно дали по носу. Ведь вместо ожидаемого развития наступления они получили контрудар, потерю значительной части ранее занятой территории и необходимость срочно перестраивать свои позиции", - добавил он.

По словам военного, важно понимать: операция еще может продолжаться, а потому окончательные масштабы освобожденной территории и новая конфигурация фронта могут уточняться.

"Но уже сейчас главный вывод очевиден: российский выступ к северу от Лимана перестал быть тем инструментом, с помощью которого враг мог безнаказанно развивать свое наступление. Теперь его приходится срезать, а инициатива на отдельных участках переходит к нашим казакам", - подытожил Мучной.

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