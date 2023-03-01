Ночная атака беспилотниками была предпринята с северного направления.

В ночь на 1 марта российский агрессор предпринял новую попытку атаковать тыловую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе иранского производства. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было выпущено четыре аппарата – все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

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Война в Украине – текущая ситуация

По состоянию на 1 марта потери российской армии в Украине за все время с начала полномасштабного вторжения уже вплотную приблизились к отметке в 150 тысяч человек. Также агрессор потерял почти 3400 танков и более 6600 боевых бронемашин.

В настоящее время свои основные наступательные усилия оккупанты сосредоточили на штурме Бахмута. Также враг совершил безуспешные попытки наступать в направлении Авдеевки, Марьинки и еще ряда населенных пунктов.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, недавно командование направило подмогу украинским военным, которые уже несколько месяцев держат оборону Бахмута. По словам Маляр, обстановка в городе сложная и напряженная.

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