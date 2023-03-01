Украинские силы противовоздушной обороны в среду, 1 марта, сбили над Киевской областью российский беспилотник.
"Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружен БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена", — заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".
Кроме этого, спикер добавил, что сейчас все еще ведут поисковые работы остатков беспилотника. Когда их завершат, то уже тогда будет определен тип дрона.
"Причиной последней воздушной тревоги в Киеве был враждебный БПЛА, а не воздушный шар, как сообщалось ранее", – добавили впоследствии в КГВА.
Отметим, что утренняя воздушная тревога над Киевской областью длилась с 11:33 по 12:42. Также в Киеве сирены были включены в течение 36 минут в период с 11:32 по 12:08.
Игнат также отметил, что тревога на востоке Украины 1 марта объявлялась из-за активизации тактической авиации врага.
Российские атаки на протяжении минувших суток: что известно
В ночь на 1 марта россияне атаковали украинскую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе. Всего было выпущено четыре аппарата, и ни один не долетел до цели.
Оккупанты за прошедший день нанесли 12 авиаударов. Уровень угрозы таких атак все еще остается высоким, сообщили в Генштабе.
Кроме этого оккупанты продолжают давить на Бахмут. Враг не прекращает штурм города.
Россияне пытаются действовать малыми группами на Бахмутском направлении, ведь им не хватает личного состава и профессиональных командиров.