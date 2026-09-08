Украина купит около 1000 ракет до Patriot за счет кредита ЕС: Хмара раскрыл важные детали

Об этом предложении министр обороны Украины заявил на заседании в формате "Рамштайн".

Украина предлагает ближайшим странам-партнерам осуществить обмен перехватчиками для зенитно-ракетных комплексов Patriot с целью сбивания российских баллистических ракет. Предложение предусматривает, что союзники предоставят Украине перехватчики из своих запасов уже сейчас, а Украина в будущем возместит их стоимость после того, как будут изготовлены более новые версии перехватчиков, которые были заказаны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил во время своего первого участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-36"), которое проходит в онлайн-формате.

Хмара отметил, что в ночь на 8 сентября враг решил провести очередную массированную авиаатаку с запуском крылатых ракет, баллистических ракет и дронов типа "Шахед" с реактивным топливом.

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"Нашей противовоздушной обороне удалось, в частности, перехватить 31 из 32 крылатых ракет. Но ситуация с баллистическими ракетами гораздо сложнее. И эта сложность связана именно с отсутствием ракет Patriot", - подчеркнул Хмара.

По его словам, Россия осознает это и пытается истощить украинскую противовоздушную оборону, экономику и общество.

Кроме того, по его словам, для обеспечения устойчивости Украины необходимы решения в сфере противовоздушной обороны. Хмара подчеркнул:

"Мы заключаем контракты на около тысячи ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и благодаря кредиту ЕС. И опять же, мы благодарны вам за это".

Впрочем, как пояснил министр, большинство этих ракет будут поступать только в ближайшие годы.

"Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов уже сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - подчеркнул Хмара.

Также он подчеркнул важность поставок Украине ракет класса "воздух-воздух" и средств для противодействия реактивным дронам и крылатым ракетам.

Украина срочно нуждается до ноября в дополнительном финансировании на развитие обороны

Как подчеркнул министр обороны Украины, уже сегодня необходимо принять финансовые решения, необходимые для поддержки Украины.

Он напомнил, что в этом году на саммите НАТО в Анкаре было обещано выделить 70 миллиардов евро на помощь Украине в сфере безопасности. "Сейчас мы видим, что партнеры уже предоставляют 62 миллиарда евро, включая двустороннюю помощь и кредит ЕС. Спасибо вам за это", - сказал Хмара. Но дополнительные 8 миллиардов евро все еще не выделены Украине.

Также он напомнил, что общий дефицит оборонного бюджета в настоящее время составляет 23 миллиарда евро (или 27 миллиардов долларов). Эти средства позволят нам привлечь финансирование на производство дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки в этом году и в начале следующего.

"До 90% нашего успеха на поле боя зависит от беспилотников. Я прошу вас принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы мы могли увидеть результаты на поле боя уже этой зимой", - подчеркнул Хмара.

Дефицит ракет-перехватчиков для Patriot

Как сообщал УНИАН, Украине требуются ракеты-перехватчики для системы "Пэтриот". Для решения этой проблемы необходимо направить средства Европейского Союза на закупку оружия американского производства, а также побудить Испанию и Грецию, которые располагают крупнейшими в Европе запасами необходимых ракет-перехватчиков, передать их Украине.

Однако Испания и Греция располагают запасами более старой версии перехватчиков PAC-2, которые хуже справляются с баллистическими угрозами, чем более новая версия PAC-3 MSE.

В то же время недавно министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что его страна продолжит поставлять Украине ракеты для системы Patriot.

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